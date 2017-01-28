В Калифорнии начали собирать подписи за выход из США

28 января 2017, 18:04
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Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8% всего населения штата). Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов — "основным законом страны"

Увеличить картинку Фото Los Angeles Times

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США. Об этом сообщается в Twitter инициативы Yes California.

"Генеральный прокурор Калифорнии одобрил сбор подписей за #Calexit в 2018 году", — говорится в одной из записей.

Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8% всего населения штата).

Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов — "основным законом страны".

Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55% участников плебисцита.

В ноябре 2016 года сторонники независимости Калифорнии обратились в местную прокуратуру с предложением провести референдум о выходе из состава США в 2018 году.

По материалам: УНИАН
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Теги: сша , сепаратизм , референдум , дональд трамп

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