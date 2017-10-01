В Каталонии начался референдум за независимость

Референдум о независимости Каталонии от Испании стартовал в воскресенье в 9:00 по местному времени (10:00 по киевскому), говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" на странице властей испанского автономного сообщества.

Часть участков ранее были закрыты по решению центральных властей Испании.

Кроме этого, местные СМИ сообщают, что на некоторых участках в Барселоне полиция пытается помешать голосованию.

Тем не менее, утром жители Каталонии за несколько часов до официального начала голосования начали выстраиваться в очереди у участков для голосования, оборудованных в школах, у входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции, сообщает ВВС.

"Власти Каталонии заявляют, что к проведению референдума все готово, и предсказывают высокую явку. Организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы "защитить" места для голосования, и многие жители пришли за несколько часов до их открытия. Голосование продлится до 20:00 по местному времени", — отмечается в сообщении.

Люди хотят проголосовать вопреки позиции центральных властей Испании и начали собираться еще до начала голосования. "Я встала рано, потому что моя страна нуждается во мне. Мы не знаем, что произойдет, но мы должны быть здесь", — сказала журналистам 65-летняя женщина, пришедшая к избирательному участку. Так, возле одного из участков уже сформировалась очередь в 100 человек.

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции самого разного возраста не игнорировать голосования и оказывать мирное сопротивление любым действиям полиции по недопущению проведения референдума.

Воскресенье станет "важным днем для демократии", сказал в интервью каталонскому телеканалу TV3 вице-президент правительства Каталонии Ориол Джункерас, сообщает Би-би-си.

"Мы преодолели множество препятствий, нас ничто не остановит, — добавил он. — Если мы сами не защитим свои права, то кто их защитит?"

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?" И два варианта ответа, "да" и "нет", говорится в сообщении Би-би-си.

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если на референдуме за это проголосует большинство его участников.

30 сентября в центре Барселоны тысячи испанцев вышли на протест против референдума о независимости Каталонии. Полиция Испании взяла под контроль 1300 из 2315 школ, в которых в день референдума должны быть размещены избирательные участки.

В Испании не менее четырех человек пострадали при стрельбе на одном из избирательных участков, где 1 октября должно состояться голосование о независимости Каталонии. Инцидент произошел в здании школы в городе Манльеу, где находится избирательный участок. По сообщению издания, мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате этого по меньшей мере четыре человека получили ранения в грудь и шею.