В Каталонии пострадали 465 человек

01 октября 2017, 18:23
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Число пострадавших на референдуме в Каталонии продолжает расти

В Каталонии пострадали 465 человек | Политика | Дело Увеличить картинку

Власти Каталонии сообщают, что в результате действий испанской полиции пострадало 465 человек. Об этом сообщила мэр Барселоны Ада Колау.

Также сообщается, что в Каталонии полиция Mossos закрыла 183 участка, предназначенных для голосования на референдуме о независимости региона от Испании.

"По состоянию на 13.00 воскресенья Mossos d'Esquadra закрыла 183 участка по всей Каталонии", — сказано в сообщении El Pais.

Полиция утверждает, что выполняет решение суда и действует с целью сохранения безопасности граждан.

Также сказано, что официальный Мадрид обвинил полицию Каталонии в чрезмерной пассивности в день референдума, в результате чего полиция и гражданская охрана порядка вынуждена была применять силу. В полиции Mossos отмечают, что у них было четкое указание не применять силу.

Прокуратура проверит законность действий Mossos, которая относительно автономная по отношению к женералитату Каталонии.

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Теги: испания , каталония , референдум

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В Каталонии пострадали 465 человек | Политика | Дело
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