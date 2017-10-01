В Каталонии пострадали 465 человек

Власти Каталонии сообщают, что в результате действий испанской полиции пострадало 465 человек. Об этом сообщила мэр Барселоны Ада Колау.

Также сообщается, что в Каталонии полиция Mossos закрыла 183 участка, предназначенных для голосования на референдуме о независимости региона от Испании.

"По состоянию на 13.00 воскресенья Mossos d'Esquadra закрыла 183 участка по всей Каталонии", — сказано в сообщении El Pais.

Полиция утверждает, что выполняет решение суда и действует с целью сохранения безопасности граждан.

Также сказано, что официальный Мадрид обвинил полицию Каталонии в чрезмерной пассивности в день референдума, в результате чего полиция и гражданская охрана порядка вынуждена была применять силу. В полиции Mossos отмечают, что у них было четкое указание не применять силу.

Прокуратура проверит законность действий Mossos, которая относительно автономная по отношению к женералитату Каталонии.