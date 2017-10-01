Референдум в Каталонии: уже 330 пострадавших от действий полиции

01 октября 2017, 15:53
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Ситуация вокруг референдума накаляется, за несколько часов количество пострадавших возросло почти в 10 раз

Референдум в Каталонии: уже 330 пострадавших от действий полиции | Политика | Дело Увеличить картинку

Последние цифры от каталонского правительства показывают, что около 337 человек получили ранения со стороны полиции.

"337 человек были ранены из-за жестокости полиции Испании. Мы просим их (пострадавших — ИФ) подавать жалобы в автономную полицию Каталонии", — говорится в сообщении властей Каталонии на странице в "Твиттере".

Свидетели отмечают, что полиция начала бить протестующих дубинками, а также применила резиновые пули. СМИ сообщают о том, что один из протестующих был госпитализирован после того, как резиновая пуля попала ему в глаз.

В настоящее время в аварийных службах зафиксировано 38 жертв, хотя эта цифра может возрасти.

При этом в столкновениях со сторонниками референдума о независимости Каталонии ранения получили 11 силовиков. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter Министерства внутренних дел Испании. "На данный момент 9 агентов полиции и два офицера гражданской гвардии получили ранения при исполнении судебного приказа", — говорится в сообщении.

Омбудсмен Каталонии Рафаэль Рибо заявил в воскресенье, что намерен подать жалобу на действия испанского правительства против референдума в Каталонии руководящим структурам ЕС, включая Европейский совет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Рибо, испанские власти совершили "жестокие действия против граждан" Каталонии и проявили "мало уважения к правам человека".

Он также призвал испанские власти положить конец насилию против жителей Каталонии.

СМИ сообщают, что более тысячи человек вышли в воскресенье на улицы городов Витория и Сан-Себастьян (испанская Страна Басков) в поддержку референдума в Каталонии.

Вопреки решению Конституционного суда о неконституционности референдума, и, несмотря на попытки его пресечения национальной испанской полицией и Гражданской гвардией, власти Каталонии в воскресенье проводят референдум о независимости региона.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?" И два варианта ответа, "да" и "нет", говорится в сообщении Би-би-си.

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если на референдуме за это проголосует большинство его участников.

По материалам: Интерфакс-Украина, The Guardian
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Теги: испания , каталония , референдум

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Референдум в Каталонии: уже 330 пострадавших от действий полиции | Политика | Дело
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