В Конгрессе США предложили новые санкции против РФ за нарушение договора о контроле над вооружением

08 июля 2017, 16:48
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Предложенная конгрессменом Эдом Ройсом поправка касается подписанного еще Советским Союзом с США договора о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года, который, по его мнению, Москва нарушает

В Конгрессе США предложили новые санкции против РФ за нарушение договора о контроле над вооружением | Политика | Дело Увеличить картинку

Американские конгрессмены предлагают прибегнуть к новым ограничительным мероприятиям против Российской Федерации. Соответствующую инициативу внес на рассмотрение Конгресса США председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс. Конгрессмен предлагает поправку к Закону о национальной безопасности на 2018 год.

Он в частности обвиняет Россию в нарушении договора о контроле над вооружениями, что, по мнению Ройса, составляет угрозу глобальной стабильности. Предложенная конгрессменом поправка касается подписанного еще Советским Союзом из США договора о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года, который, по его мнению, Москва нарушает. Под действие этого соглашения подпадают ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров.

В феврале 2017 года Пентагон обвинил Россию в том, что она с нарушением соглашения тайно разместила новые крылатые ракеты SSC-8 наземного базирования. Этот тип оружия РФ разрабатывала и испытывала на протяжении нескольких последних лет невзирая на протесты со стороны Вашингтона. Россия обвинения в нарушении соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности категорически отбрасывает и выдвигает Соединенным Штатам встречные претензии относительно невыполнения ими договора.

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Теги: сша , санкции , оружие

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В Конгрессе США предложили новые санкции против РФ за нарушение договора о контроле над вооружением | Политика | Дело
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