В Лас-Вегасе введен режим ЧП

03 октября 2017, 08:21
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Введение режима чрезвычайного положения позволит оперативно привлечь все профильные службы к расследованию стрельбы и оказать помощь пострадавшим

В Лас-Вегасе введен режим ЧП | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Власти округа Кларк штата Невада (США), где расположен Лас-Вегас, объявили о введении режима чрезвычайного положения с 2 октября 2017 года. Об этом говорится в сообщении администрации округа, которое опубликовано в Twitter.

"Власти округа Кларк вводят режим ЧП на территории округа", — отмечается в сообщении.

По мнению властей округа, это позволит оперативно привлечь все профильные службы к расследованию стрельбы в Лас-Вегасе и оказать помощь пострадавшим.

В документе говорится, что Лас-Вегас — одно из наиболее популярных туристических мест в мире, в то же время большие группы людей становятся целью для террористов.

В результате "самого массового убийства в истории США" во время стрельбы в Лас-Вегасе по меньшей мере 59 человек были убиты и еще 527 получили ранения.

По данным американских правоохранителей, стрелок находился на 32-м этаже отеля Mandalay Baу. Он был найден мертвым в своем гостиничном номере. В полиции заявили, что он покончил с собой.

По материалам: Лига
Раздел: >
Теги: сша , теракт

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В Лас-Вегасе введен режим ЧП | Происшествия | Дело
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