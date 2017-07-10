В Лондоне снова пожар, горит рынок

К тушению сильного пожара на лондонском рынке Camden Lock Market в понедельник рано утром привлечено 10 пожарных расчетов и около 70 огнеборцев, сообщила служба пожарной охраны британской столицы.

"Горят первый, второй и третий этажи здания, а также крыша здания на рынке", — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице службы в Твиттере.

Вызов в службу скорой медицинской помощи поступил в 00:07 по местному времени (2:07 по Киеву). Представитель службы сообщила, что к месту пожара были направлены бригады медиков, однако пока информации о жертвах и пострадавших нет.

"К нам пациенты не поступали, но мы остаемся на месте события", — сообщила она.