В Лондоне снова пожар, горит рынок

10 июля 2017, 08:16
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Горят первый, второй и третий этажи рынка Camden Lock Market, а также крыша здания на рынке

В Лондоне снова пожар, горит рынок | Происшествия | Дело Увеличить картинку

К тушению сильного пожара на лондонском рынке Camden Lock Market в понедельник рано утром привлечено 10 пожарных расчетов и около 70 огнеборцев, сообщила служба пожарной охраны британской столицы.

"Горят первый, второй и третий этажи здания, а также крыша здания на рынке", — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице службы в Твиттере.

Вызов в службу скорой медицинской помощи поступил в 00:07 по местному времени (2:07 по Киеву). Представитель службы сообщила, что к месту пожара были направлены бригады медиков, однако пока информации о жертвах и пострадавших нет.

"К нам пациенты не поступали, но мы остаемся на месте события", — сообщила она.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: лондон , пожар

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В Лондоне снова пожар, горит рынок | Происшествия | Дело
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