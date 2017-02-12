В Лондоне украли старинные книги Коперника, Ньютона и Леонардо да Винчи

Антикварные книги на сумму более 2 миллионов фунтов стерлингов были украдены в западном Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Злоумышленники украли более 160 книг, многие из которых датируются XV и XVI веками, из хранилища вблизи аэропорта Хитроу. Похищение произошло между 29 и 30 января, но известно о нем стало только сейчас.

Воры взломали систему защиты и пробрались через крышу на склад. Известно, что трое грабителей просверлили отверстия в окнах из усиленного стекловолокна и на 12-метровых веревках спустились в оборудованное датчиками движения хранилище, где книги ожидали отгрузки на выставку в США.

Среди украденных книг была работа Николая Коперника 1543 года "О вращении небесных сфер", книги Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи, а также издание 1569 года "Божественной комедии" Данте Алигьери.

По мнению экспертов, книги были украдены под заказ определенного коллекционера, поскольку "их невозможно будет продать никому из добросовестных дилеров или аукционных домов".