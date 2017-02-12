В Лондоне украли старинные книги Коперника, Ньютона и Леонардо да Винчи

12 февраля 2017, 18:40
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Книги были украдены под заказ определенного коллекционера, поскольку "их невозможно будет продать никому из добросовестных дилеров или аукционных домов"

В Лондоне украли старинные книги Коперника, Ньютона и Леонардо да Винчи | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Антикварные книги на сумму более 2 миллионов фунтов стерлингов были украдены в западном Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Злоумышленники украли более 160 книг, многие из которых датируются XV и XVI веками, из хранилища вблизи аэропорта Хитроу. Похищение произошло между 29 и 30 января, но известно о нем стало только сейчас.

Воры взломали систему защиты и пробрались через крышу на склад. Известно, что трое грабителей просверлили отверстия в окнах из усиленного стекловолокна и на 12-метровых веревках спустились в оборудованное датчиками движения хранилище, где книги ожидали отгрузки на выставку в США.

Среди украденных книг была работа Николая Коперника 1543 года "О вращении небесных сфер", книги Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи, а также издание 1569 года "Божественной комедии" Данте Алигьери.

По мнению экспертов, книги были украдены под заказ определенного коллекционера, поскольку "их невозможно будет продать никому из добросовестных дилеров или аукционных домов".

По материалам: Европейская правда
Раздел: >
Теги: книги , великобритания

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В Лондоне украли старинные книги Коперника, Ньютона и Леонардо да Винчи | Происшествия | Дело
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