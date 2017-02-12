В Лондоне украли старинные книги Коперника, Ньютона и Леонардо да Винчи

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Раздел: Новости мира > Происшествия
Теги: книги , великобритания
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|Приз за внятность: "Гид двадцатилетнего идиота по Голодомору", "Борхес" и "Історичний лікбез"
|Праздничный маршрут: 15 концертов ко Дню влюбленных в Киеве, Одессе и Львове
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