В Македонии демонстранты взяли штурмом парламент

28 апреля 2017, 08:49
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При штурме пострадали несколько депутатов, в том числе лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев, а также члены албанской партии

В Македонии демонстранты взяли штурмом парламент | Политика | Дело Увеличить картинку

В столице Македонии Скопье в четверг, 27 апреля, сотни демонстрантов взяли штурмом парламент. Сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевски прорвались в здание после того, как правящая коалиция избрала спикером парламента албанца Талата Хафери. Демонстранты пели национальный гимн и требовали новых парламентских выборов.

При штурме пострадали несколько депутатов, в том числе лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев, а также члены албанской партии. Полиция применила шумовые гранаты и оттеснила протестующих от здания парламента, чтобы эвакуировать оттуда депутатов, передает Reuters.

Политический кризис в Македонии обострился в декабре 2016 года, когда на парламентских выборах победила национал-консервативная партия экс-премьера Груевски — ВМРО-ДПМНЕ ("Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство"). Однако консерваторы не смогли сформировать правящую коалицию.

В то же время Заеву — лидеру СДСМ, получившего 49 мест в парламенте, — удалось заручиться поддержкой трех партий, представляющих интересы албанского меньшинства, в обмен на согласие с их требованиями расширить права этнических албанцев и придать албанскому языку статус второго государственного.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: македония

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В Македонии демонстранты взяли штурмом парламент | Политика | Дело
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