В Малайзии был убит старший брат Ким Чен Ына

Полиция Малайзии подтвердила сообщения об убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
В полиции рассказали, что неизвестная женщина подошла к Ким Чон Наму в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура и набросила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью.
Брат северокорейского лидера почувствовал жжение в глазах. Ему попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу. По дороге Ким Чон Нам умер.
Убийство произошло около 8 часов утра 14 февраля по местному времени. Ким Чон Нам собирался сесть на рейс в Макао.
Как известно, первыми об убийстве Ким Чон Нама первыми сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи. Телеканал Chosun сообщал, что брата северокорейского лидера убили две женщины с "отравленными иглами" — предположительно, сотрудницы спецслужб КНДР.
Ким Чон Нам — внебрачный сын Ким Чен Ира и его первой любовницы, известной северокорейской актрисы Сон Хе Рим. родился в мае 1971 года.
По данным южнокорейской газеты Chosun Ilbo, Ким Чон Нам учился в японской школе и работал в министерстве иностранных дел Северной Кореи по вопросам, связанным с разрешением споров с Японией.
Чон Нам считался наиболее вероятным преемником лидера КНДР, но впал в немилость, по версии южнокорейских и западных СМИ, после того, как в 2001 году его задержали в аэропорту Токио при попытке попасть в Японию с двумя женщинами и четырехлетним мальчиком по поддельному паспорту Доминиканской Республики.
После 2001 года большую часть времени он проводил в "китайском Лас-Вегасе" — Макао, где занимался бизнесом. Как писал The New York Times Magazine, Чон Нам боялся возвращения на родину. При этом, по сведениям Chosun Ilbo, он обзавелся связями среди детей местных высокопоставленных чиновников.
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Раздел: Новости мира > Политика
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