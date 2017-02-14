В Малайзии был убит старший брат Ким Чен Ына

14 февраля 2017, 16:22
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Предположительно, Ким Чен Ын готовил покушеие на своего старшего с 2011 года

В Малайзии был убит старший брат Ким Чен Ына | Политика | Дело Увеличить картинку

Полиция Малайзии подтвердила сообщения об убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

В полиции рассказали, что неизвестная женщина подошла к Ким Чон Наму в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура и набросила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью.

Брат северокорейского лидера почувствовал жжение в глазах. Ему попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу. По дороге Ким Чон Нам умер.

Убийство произошло около 8 часов утра 14 февраля по местному времени. Ким Чон Нам собирался сесть на рейс в Макао.

Как известно, первыми об убийстве Ким Чон Нама первыми сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи. Телеканал Chosun сообщал, что брата северокорейского лидера убили две женщины с "отравленными иглами" — предположительно, сотрудницы спецслужб КНДР.

Ким Чон Нам — внебрачный сын Ким Чен Ира и его первой любовницы, известной северокорейской актрисы Сон Хе Рим. родился в мае 1971 года.

По данным южнокорейской газеты Chosun Ilbo, Ким Чон Нам учился в японской школе и работал в министерстве иностранных дел Северной Кореи по вопросам, связанным с разрешением споров с Японией.

Чон Нам считался наиболее вероятным преемником лидера КНДР, но впал в немилость, по версии южнокорейских и западных СМИ, после того, как в 2001 году его задержали в аэропорту Токио при попытке попасть в Японию с двумя женщинами и четырехлетним мальчиком по поддельному паспорту Доминиканской Республики.

После 2001 года большую часть времени он проводил в "китайском Лас-Вегасе" — Макао, где занимался бизнесом. Как писал The New York Times Magazine, Чон Нам боялся возвращения на родину. При этом, по сведениям Chosun Ilbo, он обзавелся связями среди детей местных высокопоставленных чиновников.

Как утверждал британский таблоид Daily Mail, "северокорейские шпионы" пытались убить Ким Чон Нама в Макао в 2011 году, вступив в перестрелку с его телохранителями.

По материалам: Дождь
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Теги: кндр , малайзия

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В Малайзии был убит старший брат Ким Чен Ына | Политика | Дело
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