Уже 10 стран хотят перенести посольства в Иерусалим — МИД Израилья

МИД Израиля поддерживает контакты минимум с десятью странами, которые готовы начать процедуру перевода посольств в Иерусалим. Об этом заявил заместитель главы МИД Израиля Ципи Готовелы, сообщает Le Monde.

По его словам, Израиль находится в контакте с "не менее десятью странами, некоторые из которых — в Европе" по этому вопросу. При этом он не уточнил, о каких конкретно странах идет речь.

"Другие страны признают Иерусалим и объявят о переводе своих посольств. Вторая страна сделала это и я повторяю: будут другие, это только начало и это важно ", — заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя решение Гватемалы о переводе посольства в Иерусалим.

Напомним, президент Гватемалы Джимми Моралес в ночь на понедельник, 25 декабря, объявил, что распорядился перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Гватемала и соседний Гондурас были двумя из семи стран, которые присоединились к США и Израилю в голосовании против резолюции по Иерусалиму в Генеральной Ассамблее ООН. Против голосовали также Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Украина тогда участия в голосовании не принимала.

Соединенные Штаты являются важным источником финансовой помощи Гватемале и Гондурасу. Президент Дональд Трамп угрожал прекратить финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию ООН.

Напомним, 21 декабря Генеральная Ассамблея ООН голосовала за резолюцию, которая отвергает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств.

Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.