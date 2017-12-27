В МИД России заявили, что не допустят перекрытия границы с Донбассом

В МИД РФ заявили, что Россия не допустит перекрытия границы с Донбассом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту".

Он также снова сравнил миссию ООН на Донбассе с "администрацией". По его словам, в России сейчас якобы видят искусственные попытки внедрить "внешнюю администрацию на юго-востоке с перекрытием границы". "Главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит", — заявил он.

Также, по его мнению, Россия "рискует жизнями", если перекроет отрезок границы на Донбассе. "Могу себе представить, что будет, если отрезать жителей Донбасса от границы поддержки, моральной и гуманитарной, которой сейчас является отрезок нашей границы с Луганской и Донецкой областями. Мы на такой риск пойти не можем", — добавил Карасин.

Как известно, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты. В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи". Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала российские конвои с так называемой "гуманитарной помощью" весомым доказательством участия Российской Федерации в конфликте на Донбассе.

Напомним, на границе с Россией в тестовом режиме заработал биометрический контроль.