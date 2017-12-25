В Москве произошло ДТП с автобусом, 5 человек погибли

Госавтоинспекция Москвы сообщила о гибели пяти человек в результате ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве, сообщает агентство "Интерфакс".

"Около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека",— сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного ГАИ. Позднее источник агентства добавил, что количество погибших выросло до пяти.

Кроме того, в ходе происшествия пострадало как минимум 15 человек. Автобус являлся рейсовым и следовал маршрутом до Сколково.

На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.

Правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, произошедшего с автобусом в Москве, основной является техническая неисправность транспортного средства. В то же время версия теракта не рассматривается.

"Водитель задержан, его состояние позволяет провести его допрос",— добавляет агентство.