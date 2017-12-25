В Москве произошло ДТП с автобусом, 5 человек погибли

25 декабря 2017, 15:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, однако версия теракта не озвучивается

В Москве произошло ДТП с автобусом, 5 человек погибли | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Госавтоинспекция Москвы сообщила о гибели пяти человек в результате ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве, сообщает агентство "Интерфакс".

"Около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека",— сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного ГАИ. Позднее источник агентства добавил, что количество погибших выросло до пяти.

Кроме того, в ходе происшествия пострадало как минимум 15 человек. Автобус являлся рейсовым и следовал маршрутом до Сколково.

На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.

Правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, произошедшего с автобусом в Москве, основной является техническая неисправность транспортного средства. В то же время версия теракта не рассматривается.

"Водитель задержан, его состояние позволяет провести его допрос",— добавляет агентство.

По материалам: Интерфакс
Раздел: >
Теги: москва , дтп

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Москве произошло ДТП с автобусом, 5 человек погибли | Происшествия | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.95
EUR EUR - - 33.13
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.78 13.34
Киевская область 26.39 12.87
Львовская область 26.13 13.11
Читаемые в разделе
Кто на выход из ЕС: ТОП-5 европейских стран с наименьшим уровнем поддержки Евросоюза Кто на выход из ЕС: ТОП-5 европейских стран с наименьшим уровнем поддержки Евросоюза Курс биткоина резко упал после рекордных $20 тыс. за монету Курс биткоина резко упал после рекордных $20 тыс. за монету В Беларуси прокомментировали голосование против резолюции ООН по Крыму В Беларуси прокомментировали голосование против резолюции ООН по Крыму
Все новости
Комментируемые
1 В Израиле может появиться собственная криптовалюта 2 Ультраправые в правительстве Австрии: что это значит для Украины и Европы 3 Сдержать нельзя воевать: как КНДР раскалывает американскую политику 4 Белый дом назвал Россию и Китай угрозой нацбезопасности США 5 Создатель биткойна вошел в топ-50 самых богатых людей мира
Все новости
Видео
 Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все видео
Фото
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все фото
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.