В МВФ прокомментировали переговоры с Украиной

14 февраля 2017, 08:40
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По словам директора-распорядителя МВФ, переговоры идут в правильном направлении и ряд ключевых вопросов уже урегулирован

В МВФ прокомментировали переговоры с Украиной | Политика | Дело Увеличить картинку

Переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша $17,5-миллиардной кредитной программы продвигаются хорошо Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, передает Reuters.

"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", — сказала она.

"Нашей команде осталось решить несколько моментов с украинскими властями", — заявила Лагард.

Однако, как отмечается, о подробностях директор-распорядитель не сообщила.

13 февраля глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейская комиссия на протяжении следующих недель предоставит Украине €600 млн в рамках второго транша макрофинансовой помощи.

По материалам: Лига
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Теги: мвф , еврокомиссия , кристин лагард

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В МВФ прокомментировали переговоры с Украиной | Политика | Дело
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