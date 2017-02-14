В МВФ прокомментировали переговоры с Украиной

Переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша $17,5-миллиардной кредитной программы продвигаются хорошо Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, передает Reuters.

"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", — сказала она.

"Нашей команде осталось решить несколько моментов с украинскими властями", — заявила Лагард.

Однако, как отмечается, о подробностях директор-распорядитель не сообщила.

13 февраля глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейская комиссия на протяжении следующих недель предоставит Украине €600 млн в рамках второго транша макрофинансовой помощи.