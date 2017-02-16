В НАТО пояснили, как будут противостоять России

Диалог с агрессором

НАТО хочет более конструктивных отношений с Россией, но при этом должен усилить меры сдерживания. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходила встреча министров обороны членов альянса.

"Мы хотим развития диалога с Россией, мы не хотим изолировать Россию, нам не нужна новая холодная война, мы работаем в направлении более конструктивных отношений с Россией. И мы будем продолжать делать именно это", — сказал он в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Диалог должен базироваться на таких основных принципах, как "уважение территориальной ценности всех государств в Европе, включая Украину".

При этом Столтенберг добавил, что в отношениях с Россией НАТО также будет усиливать меры сдерживания. "Разумеется, мы должны объединять диалог с надежным сдерживанием. Мы можем вести диалог, одновременно с этим обеспечивать жесткий предсказуемый подход и надежное сдерживание", — отметил генсек НАТО.

Он пояснил, что "это срабатывало во времена холодной войны в отношении Советского Союза — и это правильная стратегия в общении с Россией в совершенно новых условиях в сфере безопасности сегодня".

Укреплять Восточную Европу существенно не будут, но усилят присутствие в Черном море

Размещение на востоке Европы сил НАТО носит взвешенный и оборонительный характер, поэтому количество сил в регионе не будет соразмерным с силами, которые развертывает Россия, заверил Йенс Столтенберг.

"Мы не будем развертывать столько же танков и самолетов, сколько развертывает Россия. Наша цель — предотвратить конфликт и не провоцировать его", — отметил он.

"Четыре многонациональные боевые группы достигнут полного оперативного потенциала к июню", — добавил Столтенберг.

По его словам, "они являются свидетельством трансатлантического сотрудничества и решимости НАТО, и они направляют четкий сигнал любому потенциальному агрессору".

В то же время альянс принял решение усилить присутствие сил в Черном море, но оно будет иметь оборонный характер.

"Мы будем увеличивать присутствие в Черном море, но это будет оборонное присутствие, и ни в коем случае не будет направлено на провокации конфликтов или на рост напряженности — это один элемент в увеличении оборонной силы НАТО", — сказал Столтенберг.

"Все, что мы делаем, будет соответствовать нашим международным обязательствам и конвенции Монтре", — отметил он.