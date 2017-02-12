В Париже протестуют против полицейского насилия

12 февраля 2017, 12:59
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Демонстранты требовали от властей наказания для четырех полицейских, которые 2 февраля задержали 22-летнего чернокожего мужчину

В Париже протестуют против полицейского насилия | Политика | Дело Увеличить картинку

Полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков в пригороде Парижа, где демонстранты протестовали против применения полицейскими чрезмерной силы против молодого чернокожего мужчины. Об этом сообщает AFP.

Около 2000 протестующих в коммуне Бобиньи несли в руках плакаты с надписями "полиция — насильники" и "полицейские убивают невинных людей".

Демонстранты подожгли несколько автомобилей и бросали в полицейских дымовые шашки. Полиция в ответ применила резиновые пули и слезоточивый газ.

"Несколько сотен агрессивно настроенных и очень мобильных людей совершили различные акты насилия и ущерба", — сказали в префектуре Парижской полиции.

Демонстранты требовали от властей наказания для четырех полицейских, которые 2 февраля задержали 22-летнего чернокожего мужчину для проверки документов в парижском пригороде Оне-су-Ба.

Молодой человек, который сейчас находится в больнице, утверждает, что правоохранители жестоко изнасиловали его с использованием полицейской дубинки.

Демонстрация закончилась вечером, после того, как полиция применила слезоточивый газ.
После инцидента в нескольких пригородах Парижа также произошли массовые беспорядки. Одному из полицейских предъявлено обвинение в изнасиловании, трем другим — в нападении на человека.

По материалам: Европейская правда
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Теги: акция протеста , париж

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В Париже протестуют против полицейского насилия | Политика | Дело
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