В ПАСЕ призвали Украину расследовать убийство Шеремета

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала страны-члены СЕ тщательно расследовать случаи насильственной смерти журналистов, отдельно выделив убийство Павла Шеремета. Об этом говорится в резолюции Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе, сообщает Европейская правда.

Ассамблея отметила, что с января 2016 года зафиксировано 16 случаев насильственной смерти журналистов на пространстве Совета Европы, отметив поименно нескольких погибших.

"На первом месте упомянут журналист Павел Шеремет, погибший 20 июля от взрыва бомбы, заложенной под автомобилем. Также в ПАСЕ повторили, что не считают полностью расследованным давние убийства еще двух украинских журналистов — Георгия Гонгадзе и Василия Климентьева", — отмечается в сообщении.

24 января сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требует от России освободить незаконно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет.

Он скончался в карете скорой помощи.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета — это убийство.

Позже советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что следствие рассматривает шесть версий причин убийства журналиста.