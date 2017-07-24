В порт Одессы прибыли корабли НАТО

В порт Одессы сегодня с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) — эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре командования ВМСЗСУ.

"Программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи командования ВМС ВС Украины, посещение кораблей жителями и гостями города 25 июля с 14:00 до 17:00, дружеские встречи с украинскими военными моряками. Экипажи группы кораблей ждет культурная программа", — говорится в сообщении.

Визит продлится до 27 июля.

Напомним, 22 июля завершились украинско-американские учения "Си Бриз-2017".