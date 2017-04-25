В проекте бюджета США на 2018 год предусмотрено сокращение помощи Украине

25 апреля 2017, 08:43
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"Объемы помощи Украине на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более 570 миллионов долларов. Вместе с тем, новый проект предусматривает сокращение финансирования до 177 миллионов долларов", — говорится в сообщении

В проекте бюджета США на 2018 год предусмотрено сокращение помощи Украине | Экономика | Дело Увеличить картинку

Проект бюджета США на 2018 год предусматривает сокращение помощи Украине на 68,8%. Об этом сообщает "Голос Америки".

Обнародованный в марте администрацией США план бюджета предусматривает сокращение на треть помощи странам на пути развития.

Согласно 15-страничным бюджетным документом Госдепартамента реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности. Также в документе подробно расписаны планы администрации Трампа по сокращению прямой международной помощи в фискальном 2018 году. "Объемы помощи Украине на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более 570 миллионов долларов. Вместе с тем, новый проект предусматривает сокращение финансирования до 177 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что сокращение составит 68,8%. Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель Украину, а также конфликты в Сирии, Йемене и осложнение ситуации на Корейском полуострове.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: бюджет , сша

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В проекте бюджета США на 2018 год предусмотрено сокращение помощи Украине | Экономика | Дело
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