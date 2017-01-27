В РФ государство устранилось от внутренних разборок в семьях

27 января 2017, 10:55
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В третьем чтении за документ о декриминализации побоев в семье проголосовали 380 депутатов, против — три. Против законопроекта выступили ЛДПР и КПРФ

В РФ государство устранилось от внутренних разборок в семьях | Политика | Дело Увеличить картинку

Государственная дума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. В третьем и окончательном чтении за документ проголосовали 380 депутатов, против — три.

"Получается следующая ситуация, что люди наказываются за обстоятельства, не имеющие отношения к правонарушению. Если мать-одиночка даст сыну затрещину, она становится уголовницей. А постороннего дядю накажут административно", — заявил во время обсуждения депутат от "Единой России" Андрей Исаев.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов, ранее с такой инициативой выступила сенатор Елена Мизулина.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин называл декриминализацию побоев "условием для создания крепких семей". В Кремле призывали не приравнивать семейные конфликты к насилию.

Против законопроекта выступили ЛДПР и КПРФ.

Как известно, принятый Думой законопроект переводит побои в отношении близких в категорию административных правонарушений. Авторы документа объясняют свою инициативу тем, что побои в семье были ошибочно оставлены в Уголовном кодексе, когда летом 2016 года был принят более общий закон о декриминализации побоев.

После одобрения документа Советом Федерации и подписания президентом уголовное наказание сохранится только за побои из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды. Соответствующая статья УК предполагает до двух лет лишения свободы.

Побои в семье, в свою очередь, будут наказываться по административной статье, которая предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ. Если такое правонарушение совершено повторно в течение года, то наступает уголовная ответственность с максимальным наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Напомним, ситуация с насилием в семье в России очень плохая. По официальной статистике МВД, в 2013 году от насилия со стороны членов семьи пострадали 38 235 человек, из них почти три четверти — женщины.

По материалам: Медуза
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Теги: россия , криминал , семья

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В РФ государство устранилось от внутренних разборок в семьях | Политика | Дело
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