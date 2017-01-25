В России арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"

Один из топ-менеджеров российской "Лаборатории Касперского" арестован по делу о государственной измене. Об этом сообщает РБК.

Так, в конце декабря был задержан глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. В настоящее время он находится в СИЗО. Арест Стоянова может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Сообщается, что дело в отношении Михайлова может отразиться на рынке кибербезопасности и электронной коммерции.

Основатель Chronopay Павел Врублевский говорит, что сотрудник ФСБ "неформально определял политику всей отрасли". Помимо этого, он входил в кластер по информационной безопасности Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Напомним, российская "Лаборатория Касперского" решила ликвидировать свою дочернюю компанию в Украине.