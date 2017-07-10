В России хотят разрешить публично отрекаться от украинского гражданства — росСМИ

В России к заседанию комитета по законодательству 11 июля должна появиться поправка, позволяющая жителям Украины, которые не могут получить справку о выходе из гражданства этой страны для вступления в гражданство РФ, официально публично отказываться от него.

Ведется дискуссия и о порядке принесения присяги: должна ли она приноситься до или после получения паспорта гражданина РФ или документ будет выдаваться во время торжественной клятвы, передает "КоммерсантЪ".

По сведениям Ъ, законопроект будет вынесен на заседание комитета 11 июля. Он может быть еще скорректирован. В частности, речь идет о том, в какой момент новый гражданин РФ будет получать паспорт — до или после принесения присяги или даже во время произнесения клятвы.

Кроме того, по словам Павла Крашенинникова ("Единая Россия"), на заседание комитета 11 июля приглашены представители миграционного и правового департаментов МВД РФ. Они расскажут о ситуации вокруг граждан Украины, которые желают получить гражданство РФ, но не могут для этого получить справку о выходе из гражданства Украины. "Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать",— говорит господин Крашенинников. По его словам, для таких граждан законопроект установит процедуру "публичного отречения от гражданства Украины".

Отмечается, что данная поправка нарушает изначальную концепцию законопроекта, который посвящен случаям отмены решения о предоставлении гражданства. Решение дополнить законопроект нормой о публичном отказе от прежнего гражданства было принято в Госдуме несколько дней назад. Собеседник Ъ в нижней палате парламента отмечает, что "ситуацию, связанную со справками от Украины, последние недели две обсуждали в разных кругах, в том числе в правительстве и МВД".

Изначально предполагалось, что необходимые изменения можно было бы внести в регламент МВД, однако правоохранители настаивают именно на изменении закона. Предложение "исключить справку о выходе из гражданства той страны", где человек сейчас состоит, если он не может ее получить, обнародовал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В свою очередь, бывший заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин говорит, что ситуация не очень правовая: "Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое". По его словам, Украина продолжит считать таких людей гражданами своей страны, и, в случае если человек, получивший гражданство РФ, окажется на территории Украины, его могут обвинить в соответствующих преступлениях.

Как сообщали СМИ, с начала 2017 года гражданства Украины лишились 1280 человек. "С начала 2017 года прекратили гражданство Украины путем утраты — 2 человека, путем выхода из гражданства Украины — 1278 человек; приобрел гражданство Украины — 21 человек", — говорится в ответе МИД Украины в ответ на запрос журналистов.

