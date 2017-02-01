В России хотят ввести штраф за перевозку и хранение санкционных продуктов

01 февраля 2017, 12:44
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За найденную в холодильнике итальянскую моцареллу придется заплатить $50-80

В России хотят ввести штраф за перевозку и хранение санкционных продуктов | Экономика | Дело Увеличить картинку

Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за перевозку, хранение и продажу продуктов, которые запрещено ввозить в Россию.

За нарушение новой статьи предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей ($50-80). Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч ($800), для юридических лиц — до 100 тысяч рублей ($1600).

В России с 2014 года действует запрет на ввоз продуктов из США, Евросоюза и некоторых других стран. Эмбарго объявили в ответ на санкции, введенные против России в связи с присоединением Крыма и конфликтом в Донбассе.

В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов, ввезенных в Россию.

В перечне запрещенных продуктов:

  • мясо крупного рогатого скота, свежее, охлажденное или замороженное;
  • свинина, свежая, охлажденная или замороженная;
  • мясо и пищевые субпродукты домашней птицы;
  • мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое;
  • рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные;
  • молоко и молочная продукция;
  • овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды;
  • фрукты и орехи;
  • колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе;
  • готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных жиров;
  • пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров).

По материалам: Медуза
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Теги: россия , санкции , россельхознадзор , штраф

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В России хотят ввести штраф за перевозку и хранение санкционных продуктов | Экономика | Дело
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