В России предлагают отмечать День патриотизма в годовщину продуктового эмбарго

09 февраля 2017, 10:11
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В России подготовлен законопроект о Дне патриотизма, который предлагается отмечать 6 августа, в годовщину введения продуктового эмбарго против Запада. Инициатор идеи — глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма

В России предлагают отмечать День патриотизма в годовщину продуктового эмбарго | Политика | Дело Увеличить картинку

Министерство культуры РФ одобрило предложение учредить в России День патриотизма и отмечать его в годовщину введения продуктового эмбарго против Запада — 6 августа, пишет "Медуза".

Ведомство отметило, что празднование Дня патриотизма потребует выделения бюджетных средств.

Предложение отмечать День патриотизма выдвинул глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков. Соответствующий законопроект подготовлен, но пока не внесен в Госдуму.

6 августа 2014 года президент России Владимир Путин своим указом запретил ввоз в страну продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Год спустя указ был дополнен, обнаруженные в России санкционные товары начали уничтожать.

По состоянию на конец января 2017 года, Россельхознадзор обнаружил и уничтожил почти 9 тыс. тонн овощей и фруктов, а также более 300 тонн мяса, молока и сыров.

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Теги: россия , торговая война , сша , европа

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В России предлагают отмечать День патриотизма в годовщину продуктового эмбарго | Политика | Дело
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