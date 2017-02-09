В России предлагают отмечать День патриотизма в годовщину продуктового эмбарго

Министерство культуры РФ одобрило предложение учредить в России День патриотизма и отмечать его в годовщину введения продуктового эмбарго против Запада — 6 августа, пишет "Медуза".

Ведомство отметило, что празднование Дня патриотизма потребует выделения бюджетных средств.

Предложение отмечать День патриотизма выдвинул глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков. Соответствующий законопроект подготовлен, но пока не внесен в Госдуму.

6 августа 2014 года президент России Владимир Путин своим указом запретил ввоз в страну продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Год спустя указ был дополнен, обнаруженные в России санкционные товары начали уничтожать.

По состоянию на конец января 2017 года, Россельхознадзор обнаружил и уничтожил почти 9 тыс. тонн овощей и фруктов, а также более 300 тонн мяса, молока и сыров.