В России признали законной уголовную ответственность за "нарушения на митингах"

Конституционный суд России признал соответствующей основному закону страны статью 212.1 Уголовного кодекса о наказании за неоднократные нарушения на митингах.

В решении сказано, что такая мера ответственности "допустима, если она эквивалентна характеру общественной опасности" и не выходит за рамки конституционных полномочий федерального законодателя.

Таким образом суд не согласился с позицией заявителей жалобы на уголовную статью, которые просили отменить ее за несоответствие Конституции.

В КС напомнили, что в Уголовном кодексе уже есть другие статьи, которые предусматривают ответственность за повторные административные правонарушения. В решении суда отвергается предположение, что уголовная ответственность в таких случаях дублирует административную.

Жалобу на неконституционность статьи УК подал Ильдар Дадин — первый россиянин, осужденный за неоднократное нарушение на митингах. Его приговорили к двум с половиной годам колонии. Он утверждал, что уголовная ответственность предполагает повторное наказание за одно и то же нарушение.

Статья 212.1 была добавлена в Уголовный кодекс в июле 2014 года. По ней за административное нарушение правил проведения массовых акций три и более раза в течение полугода наступает уголовная ответственность. Наказание по статье предполагает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 7 февраля Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. При этом второй и последующий случаи домашнего насилия будут считаться уголовными преступлениями.