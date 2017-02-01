В России вынесли в два раза больше приговоров по статьям о терроризме

01 февраля 2017, 08:05
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После того, как в РФ был принят так называемый "пакет Яровой, количество осужденных по статьям о терроризме в России за 2016 год увеличилось более чем в два раза, в том числе приговоров по "экстремистским" статьям вынесено больше на 20%

В России вынесли в два раза больше приговоров по статьям о терроризме | Общество | Дело Увеличить картинку

Количество осужденных по статьям о терроризме в России за 2016 год увеличилось более чем в два раза. Об этом говорится в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ, пишет "Медуза".

Всего по статьям о терроризме привлекли к уголовной ответственности 182 человек. В 2015 году обвинительные приговоры вынесли 87 подсудимым.

Количество осужденных по "экстремистским" статьям выросло примерно на 20 %. За 2016 год был осужден 661 человек.

В 2016 году в России был принят так называемый "антитеррористический пакет" поправок, разработанных депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым. В Уголовный кодекс ввели статьи о международном терроризме и склонении к массовым беспорядкам, а также о недоносительстве.

Возрастной порог, с которого можно привлекать к уголовной ответственности, по некоторым преступлениям был снижен до 14 лет.

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Теги: законы , терроризм , россия

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В России вынесли в два раза больше приговоров по статьям о терроризме | Общество | Дело
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