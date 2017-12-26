В России заявили, что США и Канада открывают "ящик Пандоры", поставляя оружие в Украину

1 26 декабря 2017, 09:55
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Россия заявляет, что поставки США и Канадой оружия Украине "будут способствовать втягиванию в "конфликт на Донбассе" представителей других государств"

В России заявили, что США и Канада открывают Увеличить картинку

В России снова заявили, что поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе и будут способствовать втягиванию в него представителей других государств. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает "РИА Новости".

"Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и, по сути, втягиваются во "внутриукраинский" конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его", — сказал Карасин.

Как сообщалось, в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию". При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциале" идет речь.

По материалам: УНИАН
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Теги: россия , сша , канада , оружие , война с россией

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В России заявили, что США и Канада открывают
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