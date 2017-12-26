В России заявили, что США и Канада открывают "ящик Пандоры", поставляя оружие в Украину

В России снова заявили, что поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе и будут способствовать втягиванию в него представителей других государств. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает "РИА Новости".

"Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и, по сути, втягиваются во "внутриукраинский" конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его", — сказал Карасин.

Как сообщалось, в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию". При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциале" идет речь.

