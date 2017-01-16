В России завели первое уголовное дело по статье о недоносительстве

16 января 2017, 16:51
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Управление СК РФ по Чечне завело уголовное дело по статье о недоносительстве из "пакета Яровой". Фигурантом стал житель Чечни

В России завели первое уголовное дело по статье о недоносительстве | Общество | Дело Увеличить картинку

Управление СК РФ по Чечне завело уголовное дело в отношении жителя Грозного Асхаба Хизриева, не сообщившего правоохранительным органам о намерении его знакомого уехать в Сирию и примкнуть к террористам, пишет "Медуза" со ссылкой на "Кавказский узел", источником которого является неназванный сотрудника ведомства. На сайте управления информации о деле нет.

Сообщается что дело заведено по статье "несообщение о преступлении" (205.6), которая появилась в Уголовном кодексе после принятия летом 2016 года "пакета Яровой". Ранее о возбуждении дел по этой статье не сообщалось.

По данным следователей, знакомый обвиняемого был задержан сотрудниками силовых структур несколько месяцев назад при попытке выехать в Сирию.

Статья "несообщение о преступлении" (205.6 УК РФ) предусматривает ответственность за недоносительство о подготовке или совершении преступлений террористической направленности, а также захвата власти и вооруженного мятежа.

Статья появилась в УК после принятия "пакета Яровой", который позиционировался как набор антитеррористических мер. Новые законы, в частности, обязали операторов связи и интернет-провайдеров хранить переписку и переговоры пользователей, а также значительно ограничили миссионерскую деятельность.

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Теги: россия , законы , законодательство

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В России завели первое уголовное дело по статье о недоносительстве | Общество | Дело
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