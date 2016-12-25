В рождественском послании Папа Франциск призвал к миру в Украине и других странах

25 декабря 2016, 15:32
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Выступая с балкона Собора Святого Петра, Франциск пожелал "мира женщинам и мужчинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта на востоке Украины"

В рождественском послании Папа Франциск призвал к миру в Украине и других странах | Политика | Дело Увеличить картинку

Коснувшись темы конфликта в Украине, Папа Римский пожелал:

"Мир женщинам и мужчинам, которые по сей день страдают от последствий конфликта в Восточной Украине, где существует острая необходимость в общем стремлении оказать помощь гражданскому населению и претворить в жизнь те обязательства, которые стороны взяли на себя".

Кроме Украины, Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi ("Городу и миру") призвал Израиль и палестинцев возобновить усилия для достижения мира.

"...обе стороны этого конфликта открыть новую страницу истории, в которой чувства ненависти и желание мести будут заменены стремлением вместе построить будущее взаимопонимания и гармонии". — провозгласил Понтифик.

Папа также призвал к концу сирийского конфликта, сказав, что "пришло время для того, чтобы оружие замолчало" и выразил соболезнования жертвам теракта в Берлине.

В заключение Папа Франциск призвал к миру в Ираке, Ливии и Йемене, где, по его словам, люди "стали жертвами войн и терроризма", а также выразил надежду, что конфликты в Африке, в том числе в Нигерии и Южном Судане, скоро закончатся.

По материалам: BBC
Раздел: >
Теги: ватикан, украина, война, война с россией, сирия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В рождественском послании Папа Франциск призвал к миру в Украине и других странах | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь
Все новости
Комментируемые
1 В Иордании вооруженные люди захватили заложников в средневековом замке,девятеро погибших (дополнено) 2 В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь 3 В России разбился военный самолет 4 Венесуэла отложила изъятие самой крупной купюры из-за беспорядков 5 Совет ЕС продлил антироссийские санкции
Все новости
Видео
 Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все видео
Фото
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.