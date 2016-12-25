В рождественском послании Папа Франциск призвал к миру в Украине и других странах

Коснувшись темы конфликта в Украине, Папа Римский пожелал:

"Мир женщинам и мужчинам, которые по сей день страдают от последствий конфликта в Восточной Украине, где существует острая необходимость в общем стремлении оказать помощь гражданскому населению и претворить в жизнь те обязательства, которые стороны взяли на себя".

Кроме Украины, Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi ("Городу и миру") призвал Израиль и палестинцев возобновить усилия для достижения мира.

"...обе стороны этого конфликта открыть новую страницу истории, в которой чувства ненависти и желание мести будут заменены стремлением вместе построить будущее взаимопонимания и гармонии". — провозгласил Понтифик.

Папа также призвал к концу сирийского конфликта, сказав, что "пришло время для того, чтобы оружие замолчало" и выразил соболезнования жертвам теракта в Берлине.

В заключение Папа Франциск призвал к миру в Ираке, Ливии и Йемене, где, по его словам, люди "стали жертвами войн и терроризма", а также выразил надежду, что конфликты в Африке, в том числе в Нигерии и Южном Судане, скоро закончатся.