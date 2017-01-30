В Румынии десятки тысяч людей вышли на протесты против амнистии коррупционеров

30 января 2017, 10:04
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Демонстранты требовали отставки министра юстиции

В Румынии десятки тысяч людей вышли на протесты против амнистии коррупционеров | Общество | Дело Увеличить картинку

Десятки тысяч румын протестовали в Бухаресте и других крупных городах страны против планов правительства декриминализировать отдельные преступления и помиловать ряд преступников-коррупционеров.

Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, в протестах в Бухаресте приняли участие около 50 тысяч человек. Скандируя "Воры! Воры!", протестующие прошли от главной площади к министерству юстиции, офису омбудсмена и правительственному кварталу.

Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали отставки министра юстиции.

Кроме Бухареста, протесты прошли в Клуже, Яссах, Тимишоаре, Констанце, Сибиу, Галаце, Тыргу-Муреше, Бакэу.

Протесты в Румынии начались неделю назад. В воскресенье, 22 января, в Бухаресте и других городах десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуя против планов правительства объявить амнистию и изменить уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Сделать это кабинет министров намерен не через парламент, а в срочном порядке собственным постановлением. Необходимость амнистии в правительстве объяснили переполненностью тюрем.

Если объявят амнистию, помилование, смогут рассчитывать определенные категории заключенных, включая тех, кого приговорили к заключению на срок, не превышающий пяти лет лишения свободы. Законодательные нововведения также предусматривают декриминализацию правонарушений, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблением властью.

В понедельник министерство юстиции Румынии организует общественное обсуждение новых инициатив. Ожидается, что в это время под зданием министерства состоится очередная акция протеста.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о намерении вынести планы правительства на голосование на референдуме.

По материалам: Европейская правда
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Теги: румыния , митинг , акция протеста

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В Румынии десятки тысяч людей вышли на протесты против амнистии коррупционеров | Общество | Дело
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