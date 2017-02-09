В секторе Газа произошел взрыв в туннеле, есть погибшие

Во время взрыва туннеля в секторе Газа погибло два человека, пятеро ранены.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель Министерства здравоохранения Газы сообщает, что причиной взрыва является бомбардировка туннеля израильским военным самолетом.

"Представитель Министерства здравоохранения Газы заявил, что в четверг, вблизи египетской границы, убили двух человек, еще пятеро ранены. В Министерстве обороны Израиля сообщили, что им неизвестно об этих атаках", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Минобороны Израиля заявляли о перехвате нескольких ракет, которые были запущены с территории Египта. Одну ракету перехватить не удалось, однако она взорвалась без вреда здоровью и жизни людей.

Ответственность за попытку теракта никто на себя не взял.

Напомним, 17 января в Египте произошло нападение на контрольно-пропускной пункт в юго-западной провинции Вади-эль-Гедид, были убиты как минимум 8 полицейских.