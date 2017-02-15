В Сеуле созвали заседание совбеза в связи со смертью брата Ким Чен Ына

Источник в правительстве Малайзии сообщил Би-би-си, что убийство Ким Чон Нама произошло в городе. Сейчас его тело обследуют эксперты-криминалисты.

Ранее южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом в аэропорту Куала-Лумпура.

Сообщается, что на него напали две женщины, они смогли скрыться с места преступления.

Источник Би-би-си, знакомый с семьей покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление.

Ранее глава местного отделения полиции Абдул Азиз Али сообщил, что в понедельник в аэропорту гражданину Северной Кореи стало плохо, его повезли в больницу, но по дороге он умер.

Премьер Южной Кореи Хван Ге Ан созвал в среду заседание совета безопасности страны для обсуждения смерти брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Ренхап.

Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. В одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но место отца занял Ким Чен Ын.

Сообщается, что в США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

