В Сирии погибло 60 человек в результате теракта

07 января 2017, 15:40
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Вблизи местного суда города Аазаз взорвался заминированный автомобиль

В Сирии погибло 60 человек в результате теракта | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В Сирии в результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз провинции Алеппо погибли не менее 60 человек, еще 50 получили ранения.

Об этом 7 января сообщает агентство Анадолу.

Как сообщил представитель Управления гражданской обороны Аазаза, вблизи местного суда взорвался заминированный автомобиль. Зданиям, расположенным вокруг, нанесен серьезный материальный ущерб.

Недавно здесь были зафиксированы нападения со стороны боевиков "Исламского государства" (группировка контролировала город в 2013 году).

Кто именно стоит за нынешним взрывом пока неизвестно.

По материалам: Украинская правда, BBC
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Теги: сирия , взрыв , теракт

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В Сирии погибло 60 человек в результате теракта | Происшествия | Дело
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