В Сирии погибло 60 человек в результате теракта

В Сирии в результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз провинции Алеппо погибли не менее 60 человек, еще 50 получили ранения.

Об этом 7 января сообщает агентство Анадолу.

Как сообщил представитель Управления гражданской обороны Аазаза, вблизи местного суда взорвался заминированный автомобиль. Зданиям, расположенным вокруг, нанесен серьезный материальный ущерб.

Недавно здесь были зафиксированы нападения со стороны боевиков "Исламского государства" (группировка контролировала город в 2013 году).

Кто именно стоит за нынешним взрывом пока неизвестно.