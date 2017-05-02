В Сирии применяли советское химическое оружие

В провинции Идлиб (Сирия) могли быть использованы авиабомбы с зарином советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак. Об этом заявляет организация Human Rights Watch в своем докладе.

В частности, авторы отчета пытаются опровергнуть заявления Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели около 100 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.

В материале говорится, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там, вероятно, были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина. Речь идет о бомбах ХАБ-250 и ХАБ-500. На обломках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.

Также HRW утверждает, что с декабря 2016 года сирийская армия минимум четыре раза использовала авиабомбы с отравляющими веществами и распыляла газы с вертолетов.

Напомним, химическая атака в провинции Идлиб стала поводом для нанесения ракетного удара США по аэродрому в провинции Хомс. По объекту были выпущены 59 крылатых ракет "Томагавк".