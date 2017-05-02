В Сирии применяли советское химическое оружие

02 мая 2017, 10:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Хан-Шейхуне были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина — ХАБ-250 и ХАБ-500

В Сирии применяли советское химическое оружие | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В провинции Идлиб (Сирия) могли быть использованы авиабомбы с зарином советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак. Об этом заявляет организация Human Rights Watch в своем докладе.

В частности, авторы отчета пытаются опровергнуть заявления Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели около 100 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.

В материале говорится, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там, вероятно, были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина. Речь идет о бомбах ХАБ-250 и ХАБ-500. На обломках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.

Также HRW утверждает, что с декабря 2016 года сирийская армия минимум четыре раза использовала авиабомбы с отравляющими веществами и распыляла газы с вертолетов.

Напомним, химическая атака в провинции Идлиб стала поводом для нанесения ракетного удара США по аэродрому в провинции Хомс. По объекту были выпущены 59 крылатых ракет "Томагавк".

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: сирия , россия , война

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Сирии применяли советское химическое оружие | Происшествия | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.56
EUR EUR - - 29.03
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.