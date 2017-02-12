В США оценили эффект от антироссийских санкций

12 февраля 2017, 12:00
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Средняя компания, подвергшаяся санкциям, или связанная с ней фирма теряет около трети операционного дохода, около половины стоимости своих активов и примерно треть сотрудников по сравнению со схожими компаниями, не подпавшими под санкции

В США оценили эффект от антироссийских санкций | Политика | Дело Увеличить картинку

Санкции, направленные против президента РФ Владимира Путина и его ближайших соратников, работают так, как было задумано; в то же время президент Дональд Трамп дал понять, что он открыт к снятию этих санкционных мер.

Об этом говорится в научном докладе, опубликованный на сайте Государственного департамента США, сообщает BuzzFeed.

Эксперты пришли к выводу, что экономические санкции лишают тех, на кого они нацелены, дохода и ресурсов.

Согласно 36-страничному документу, "средняя компания, подвергшаяся санкциям, или связанная с ней фирма теряет около трети операционного дохода, около половины стоимости своих активов и примерно треть сотрудников по сравнению со схожими компаниями, не подпавшими под санкции".

Также, по словам исследователей, "умные" или "таргетированные" санкции, введенные в 2014 году против российских компаний и отдельных граждан, оправдывают свое название.

"В докладе утверждается, что четыре раунда введенных санкций, нацеленных на ближний круг Путина, несколько российских банков, оборонную промышленность и энергетический сектор, смогли затронуть именно эти конкретные субъекты, не нанеся значительного вреда российской экономике в целом", — говорится в статье.

Гораздо больше макроэкономика России пострадала от мирового падения цен на нефть.

Доклад был сделан в рамках серии исследований, подготовленных Офисом главного экономиста Госдепартамента (OCE), который был создан в 2011 году.

В дисклеймере, предваряющем доклад, говорится, что "выраженные взгляды и мнения не обязательно отражают официальную позицию или политику OCE и Госдепартамента". Дэниал Ан и его руководитель, главный экономист Кейт Маскус, были назначены бывшим президентом Бараком Обамой.

По материалам: Украинская правда
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Теги: санкции , россия

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В США оценили эффект от антироссийских санкций | Политика | Дело
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