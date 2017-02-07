В США создается центр по информационной борьбе с Россией

07 февраля 2017, 09:36
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США выделят около $160 млн на деятельность "Центра глобального взаимодействия"

В США создается центр по информационной борьбе с Россией | Политика | Дело Увеличить картинку

Власти США выделяют около $160 млн на деятельность "Центра глобального взаимодействия", направленную на ведение информационной борьбы с Россией, сообщает американское интернет-издание The Daily Beast.

Изначально центр был создан в соответствии с инициативой, предложенной сенаторами — республиканцем Робом Портманом и демократом Крисом Мерфи — еще при предыдущем президенте США Бараке Обаме.

Ранее специалисты центра занимались противодействием террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ), однако теперь их сфера деятельности будет расширена. На проект, который планируется реализовать в течение двух лет, власти США выделят около $160 млн.

Ожидается, что эта сумма будет направлена ряду независимых организаций, которые будут прилагать усилия по "борьбе с ложной информацией, которая распространяется Россией относительно Украины".

"Этот закон поможет поддержать наших союзников и наши интересы в нестабильной мировой ситуации: это будет сделано с помощью борьбы с неправдивой информацией, а также путем защиты местных СМИ и гражданского общества от иностранного влияния", — сказал Р.Портман в интервью Daily Beast.

Издание отмечает, что в случае принятия законопроекта Бена Кардина и Джона Маккейна о санкциях против России в связи с "хакерским делом", на этот проект будут выделены дополнительные $100 млн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: сша , россия

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В США создается центр по информационной борьбе с Россией | Политика | Дело
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