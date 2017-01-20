В США вступил в должность 45-й президент Дональд Трамп

20 января 2017, 19:00
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Инаугурация 45-го президента США происходила на фоне протестов, полицейские в ответ применили слезоточивый газ

В США вступил в должность 45-й президент Дональд Трамп | Политика | Дело Увеличить картинку

Сегодня в Вашингтоне Дональд Трамп произнес присягу председателю Верховного Суда США Джону Робертсу-младшему, став 45-м президентом США.

Перед этим присягу перед судьей Верховного Суда Клеренсом Томасом произнес его вице-президент Майкл Пенс.

Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени, и в этот же момент в должность вступил избранный президент.

Присягу Трамп принес на Библии, на которой присягал еще Авраам Линкольн, а также на Библии своей бабушки.

Всего на присягу прибыли 8 тысяч гостей из США и всего мира. Среди гостей — бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Джимми Картер с женами. От Украины на церемонии присутствует экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Инаугурация происходила на фоне протестов. В Вашингтоне участники акции протеста, приуроченной к инаугурации нового президента США Дональда Трампа, разбили витрины в зданиях "Макдональдса" и Bank of America. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Как известно, на церемонию инаугурации Дональд Трамп собрал рекордные $ 90 млн и побил рекорд Обамы, который собрал 43 миллиона в 2013 году и 55 миллионов в 2009 году.

Как сообщает сайт инаугурационного комитета, комплекты билетов на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа стоили от 25 тысяч до 1 миллиона долларов.

Больше всего за участие в церемонии инаугурации Трампа заплатила корпорация Boeing — $1 млн, на втором месте компания Chevron. Чтобы поучаствовать в главном событии политической жизни США, они заплатили $500 тыс. Среди участников инаугурации — компании Coca Cola, AT & T, Verizon. Они заплатили от $ 100 до 500 тыс.

Текст присяги вписан в Конституцию и не менялся с 1787 года. Статья II, Раздел I Конституции гласит: "Прежде чем он [президент] начнет исполнение своих обязанностей, он должен принять следующую присягу или торжественное обещание: "Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и проявлю свои лучшие способности, чтобы сохранять, оберегать и защищать Конституцию Соединенных Штатов".

Напомним, 8 ноября 2016 года 70-летний миллиардер Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав по итогам подсчета 306 голосов выборщиков.

По материалам: Дело.UA
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Теги: дональд трамп , президентские выборы , президент , сша , барак обама

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В США вступил в должность 45-й президент Дональд Трамп | Политика | Дело
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