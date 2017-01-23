В Страсбурге сегодня обсудят украинский вопрос

23 января 2017, 09:10
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Докладчиками Мониторингового комитета являются депутат от Испании Йорди Хукла и депутат от Германии Аксель Фишер

В Страсбурге сегодня обсудят украинский вопрос | Политика | Дело Увеличить картинку

Как передает собственный корреспондент УНИАН, обсуждение украинского вопроса запланировано на среду, 25 января. Докладчиками Мониторингового комитета являются депутат от Испании Йорди Хукла и депутат от Германии Аксель Фишер.

В докладе, в частности, приветствуется факт проведения украинской властью "амбициозной программы реформ" с целью реализации ожиданий украинцев во время Революции Достоинства. Вместе с тем докладчики отмечают, что эти реформы проводятся в атмосфере вызовов, вызванных российской агрессией на востоке Украины и аннексией Крыма.

Признавая связь между Минскими договоренностями и рядом реформ, Комитет отмечает, что отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей не может быть использовано в качестве извинения за непроведение других реформ, которые важны для демократической консолидации страны. Одновременно докладчики констатируют, что был достигнут значительный прогресс в изменении законодательных рамок, необходимых для реформ. Сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были выполнены и переведены в изменения в поведении и практике, отмечается в документе.

Проект соответствующей резолюции был принят на заседании Комитета 14 декабря. Также согласно повестке дня зимней сессии ПАСЕ центральной темой являются наступление на журналистов и свободу слова в Европе (докладчик — депутат от Украины Владимир Арьев), вызовы и ответственность onlinе-медиа и журналистики, необходимость положить конец кибернетической дискриминации и online-выступлениям, содержащим ненависть (докладчики Арьев и Марит Маий).

Кроме того, в ПАСЕ был вынесен запрос провести срочные прения по вопросу функционирования демократических институтов в Турции и ситуации в Сирии. Ожидается, что к депутатам обратятся два президента — президент Кипра Никос Анастасиадес и президент Румынии Клаус Иоханнис. Приглашен также выступить европейский комиссар по вопросам переговоров о расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Другими важными вопросами указаны ситуация в Ливане, вызовы региональной стабильности и европейской безопасности, гуманитарный кризис в секторе Газа.

Окончательно повестка дня будет утверждена в первый рабочий день сессии. В тот же день состоятся выборы президента и вице-президентов ПАСЕ, которые избираются на два года. Сейчас президентом является испанец Педро Аграмунт.

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Теги: пасе

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В Страсбурге сегодня обсудят украинский вопрос | Политика | Дело
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