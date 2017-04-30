В Турции запретили телешоу знакомств и уволили 4 тыс. чиновников

Речь идет об очередном этапе массовых кадровых чисток, начавшихся после неудавшегося госпереворота в прошлом году. Соответствующий указ опубликован в субботу.

Увольнения коснулись прежде всего министерства юстиции страны, где без работы остались более 1 тыс. человек, а также сотрудников министерства по делам религий, тюремных надзирателей, военных, жандармов и научных сотрудников. Также всем этим людям запрещен выезд из страны.

Другим указом, опубликованным в тот же день, в Турции запрещены телевизионные шоу знакомств, которые, в соответствии с документом, идут вразрез с семейными ценностями.

Ранее в стране был заблокирован доступ к сайту "Википедия", после того как пользователи стали исправлять статьи о президенте страны Тайипе Эрдогане, называя его диктатором.

В пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после завершения в столице Мальты неформального Совета ЕС по иностранным делам заявила, что Турция для Евросоюза не только страна-кандидат на вступление в ЕС, но также стратегический партнер Европы в ряде областей.