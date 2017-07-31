В Вашингтоне считают необоснованной высылку дипломатов из России

"Достойным сожаления" назвал решение Кремля о высылке 755 американских дипломатов официальный представитель Госдепартамента США, имени которого агентства не называют. "Это необоснованный и достойный сожаления шаг", — заявил он в ночь на понедельник, 31 июля, отметив, что США собираются оценить последствия этого шага и возможную реакцию на него.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россию должны будут покинуть более 700 работников американских дипломатических миссий. По его словам, сегодня в РФ работают более тысячи сотрудников, из которых 755 должны будут прекратить свою деятельность. Он отметил, что такие меры станут "чувствительны для США, прежде всего для их дипломатической службы".

Таким образом Кремль отреагировал на одобрение американским Сенатом новых санкций против РФ. "Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже без ответа ничего оставлять не будем", — заявил Путин. При этом, по оценке президента РФ, отношения между Россией и США, "если и поменяются, то нескоро".

Комментируя слова российского лидера, экс-посол США в России Майкл Макфол на своей странице в микроблоге Twitter написал, что, если действительно будут проведены сокращения, россияне должны быть готовыми к тому, чтобы ждать неделями, если не месяцами, виз в США.