В Великобритании впервые осудили за войну в Донбассе

Суд в Манчестере приговорил британца Бенджамина Стимсона, который находился в составе пророссийских террористических группировок "ДНР/ЛНР", к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

Судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть этого срока за признание вины.

Сторона обвинения говорила о том, что Стимсон имел "намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины, и службы в качестве бойца ополчения". На суде Бенджамин Стимсон отрицал свое участие в военных действиях. По его словам, он провел на востоке Украины четыре месяца, работая водителем скорой помощи.

Судья не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте. Суд постановил, что Бенджамин Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Британии.

Изначально Стимсон также обвинялся в подготовке и совершении террористических актов, но затем эти обвинения были сняты.

Судя по материалам дела, во время его пребывания в Донбассе британец провел несколько недель в больнице из-за проблем с желудком, а затем довольно много времени находился в тыловом расположении формирований ДНР, лишь эпизодически выезжая на передовую.

Напомним, Бенджамин Стимсон осенью 2015 года общался с журналистами Би-би-си неподалеку от Дебальцево. Он рассказал, что отправился в Донбасс, поскольку дома не видел никаких перспектив. На тот момент он уже полтора года сидел без работы.

Но не менее важными для британца были и идеологические причины. "Я считаю происходящее здесь западной империалистической агрессией против России, против людей, которые не играют в западные игры", — сказал он тогда Би-би-си, придерживая стоящий рядом со стулом карабин.