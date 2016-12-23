В восточном Алеппо завершена эвакуация

Недельная операция по эвакуации десятков тысяч человек из восточного Алеппо, а также двух поселков провинции Идлиб завершена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного комитета Красного Креста, передает УНН.

"Все мирные жители, которые хотели уйти, были эвакуированы, также как раненые и бойцы", — заявила пресс-секретарь МККК Криста Армстронг.

Как сообщалось ранее, сирийское войско объявило о возвращении контроля над городом Алеппо после эвакуации последней группы гражданских и повстанцев.