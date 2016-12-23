В восточном Алеппо завершена эвакуация

23 декабря 2016, 08:46
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Все мирные жители, которые хотели уйти, были эвакуированы

В восточном Алеппо завершена эвакуация | Общество | Дело Увеличить картинку

Недельная операция по эвакуации десятков тысяч человек из восточного Алеппо, а также двух поселков провинции Идлиб завершена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного комитета Красного Креста, передает УНН.

"Все мирные жители, которые хотели уйти, были эвакуированы, также как раненые и бойцы", — заявила пресс-секретарь МККК Криста Армстронг.

Как сообщалось ранее, сирийское войско объявило о возвращении контроля над городом Алеппо после эвакуации последней группы гражданских и повстанцев.

По материалам: Українські національні новини
Раздел: >
Теги: сирия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В восточном Алеппо завершена эвакуация | Общество | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь Президент Польши готов стать посредником для решения возникшего в стране кризиса Президент Польши готов стать посредником для решения возникшего в стране кризиса
Все новости
Комментируемые
1 Почему компания Дональда Трампа выходит из проектов на постсоветском пространстве 2 Президент Польши готов стать посредником для решения возникшего в стране кризиса 3 Кризис или переворот: что происходит в парламенте Польши (обновлено) 4 В Иордании вооруженные люди захватили заложников в средневековом замке,девятеро погибших (дополнено) 5 Нехватка наличности спровоцировала новые протесты в Венесуэле (дополнено)
Все новости
Видео
 Кризис или переворот: что происходит в парламенте Польши (обновлено)
Все видео
Фото
Кризис или переворот: что происходит в парламенте Польши (обновлено)
Кризис или переворот: что происходит в парламенте Польши (обновлено)
Все фото
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.