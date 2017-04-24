Вашингтон призвали Москву повлиять на боевиков ОРДЛО, чтобы они сделали первый шаг к восстановлению мира в Украине

США призывают Россию повлиять на боевиков, контролирующих временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, чтобы они сделали первый шаг в восстановлении мира в Украине, заявил и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

"США вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, с тем, чтобы был сделан первый шаг на пути к миру на востоке Украины, а также обеспечить заметное, проверяемое и необратимое улучшение ситуации в области безопасности", — говорится в заявлении М.Тонера, распространенном в воскресенье вечером в связи со смертью гражданина США, сотрудника миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Как отмечается в документе, "этот инцидент ясно свидетельствует о необходимости для всех сторон — и особенно от поддерживаемых Россией сепаратистских сил — немедленного выполнения своих обязательств в рамках минских договоренностей".

"Это включает в себя реальное и устойчивое прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, а также отход от линии соприкосновения", — говорится в заявлении.

"Храбрые наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) пользуются полной поддержкой США, и мы самым решительным образом осуждаем все акты враждебности и запугивания по отношению к СММ", — отмечается в документе.

Кроме того, М.Тонер вновь заявил о том, что сотрудники миссии ОБСЕ "должны иметь безопасный, полный и беспрепятственный доступ ко всей территории зоны конфликта".

В воскресенье на территории ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. В результате взрыва погиб сотрудник миссии, гражданин США, еще двое — гражданин Чехии и гражданин Германии — пострадали, они госпитализированы в больницу в Луганске.