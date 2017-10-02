Власти Каталонии объявили о победе сторонников независимости

02 октября 2017, 08:00
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За независимость Каталонии от Испании проголосовали 90 процентов участников референдума, заявили в каталонском правительстве. Явка составила 42,3 процента

Власти Каталонии объявили о победе сторонников независимости | Политика | Дело Увеличить картинку

На референдуме за отделение Каталонии от Испании высказались 90 процентов участников голосования, заявил в понедельник, 2 октября, официальный представитель каталонского правительства Хорди Турулл на пресс-конференции.

По его словам, в референдуме приняли участие 2,26 млн человек, что составляет 42,3 процента от числа всех избирателей Каталонии (5,34 млн.) 2 млн отдали свои голоса за независимость региона от Испании, сообщает агентство Reuters.

Глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон ранее заявил, что жители Каталонии заслужили право на независимое государство в форме республики. Он пообещал в ближайшие дни передать результаты голосования парламенту.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Ответственность за беспорядки и насильственные действия в Каталонии Рахой возложил на правительство автономии.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, ранее Мадрид объявил, что это голосование противоречит Конституции. Полицейские в этот день закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В разных частях Каталонии прошли акции протеста, полиция использовала дубинки и резиновые пули. Всего пострадали 844 человека, сообщили каталонские власти.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: каталония , испания , референдум

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Власти Каталонии объявили о победе сторонников независимости | Политика | Дело
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