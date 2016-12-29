Власти Польши передумали и намерены реанимировать "Восточное партнерство"

МИД Польши в 2017 году намерен вернуться к концепции "Восточного партнерства", направленной на укрепление взаимоотношений между ЕС и Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Хотя, как отмечает польская Gazeta Wyborcza, нынешний глава внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский, будучи депутатом от ПиС, критиковал эту концепцию, а когда стал министром, заявил, что "Восточное партнерство" потерпело фиаско.

Напомним, концепция "Восточного партнерства" была провозглашена на Пражском саммите в 2009 году, ее авторами были министры иностранных дел Польши и Швеции Радослав Сикорский и Карл Бильдт. В 2011 году стала официальной политикой Евросоюза.

Витольд Ващиковский ранее утверждал, что ВП является германской идеей и не отвечает ожиданиям участников. Он называл эту концепцию мифом и иллюзией, потому что участникам не предлагалось членство в ЕС. К тому же глава МИД отмечал, что именно "Восточное партнерство" привело к Майдану.

Однако теперь "Восточное партнерство" должно стать одним из приоритетов польской внешней политики в предстоящем году. Сам Ващиковский признал, что эта концепция "имеет потенциал", только ее следует по-новому интерпретировать.

Одним из элементов партнерства должна быть оттепель в отношениях с Беларусью. Она была инициирована в ходе визита польских политиков в Минск. "Жертвой" новой политики, однако, может стать оппозиционный телеканал "Белсат".

Возобновление "Восточного партнерства" может столкнуться с некоторыми проблемами в виде различных ожиданий и устремлений участников и нежеланием ЕС участвовать в делах на востоке Европы.

Пока же белорусская интеллигенция написала письмо руководству Польши с просьбой не закрывать "Белсат".

"Закрытие" Белсат" — это трагедия, которая деморализует. Это решение является ударом по патриотам Беларуси, которые пробуждают национальное и гражданское сознание среди своих соотечественников. Это решение оставит нашу страну один на один с агрессивной телевизионной пропагандой "русского мира" и повысит угрозу не только для Беларуси, но и для всех стран региона, в том числе и для Польши", — говорится в письме, подписанном писательницей Светланой Алексеевич, бывшим главой парламента Станиславом Шушкевичем, экс-кандидатом в президенты Владимиром Некляевым и другим известными белорусами.

Напомним, сейчас действует Программа рамочного сотрудничества между ЕС и Советом Европы для государств "Восточного партнерства" на 2014-2017 гг.

Во второй половине 2017 года должен пройти очередной саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе, организатором которого будет Эстония. Как заявляли власти этой страны, одной из главных задач в период председательствования в ЕС должно стать продолжение курса на реализацию программы сотрудничества Европейского союза и стран "Восточного партнерства".