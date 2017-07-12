Власти США исключили "Касперского" из числа поставщиков ПО для госорганов

12 июля 2017, 08:13
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"Лабораторию Касперского" исключили из числа поставщиков ПО для госорганов США на фоне обеспокоенности тем, что российские спецслужбы могут получить доступ к американским сетям

Власти США исключили Увеличить картинку

Администрация президента США исключила российскую "Лабораторию Касперского" из двух списков одобренных продавцов, к чьим услугам могут прибегать правительственные учреждения для покупки программного обеспечения. Как говорится в сообщении агентства Reuters, опубликованном в среду, 12 июля, это произошло на фоне обеспокоенности тем, что российские спецслужбы могут получить доступ к американским сетям. Данный шаг стал первым конкретным действием Белого дома в ответ на предположения, что "Лаборатория Касперского" связана с российскими спецслужбами.

В Администрации общих служб США (GSA), регулирующей контракты и тендеры правительства, указали, что "Лаборатория Касперского" удалена из списков поставщиков услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования. В ведомстве отметили, что решение об исключении российской компании было принято после "изучения и внимательного рассмотрения" всех обстоятельств. В GSA также уточнили, что приоритеты ведомства — "обеспечить неприкосновенность и безопасность систем и сетей американского правительства". Представители российской компании заявили, что не получали от GSA или любого другого государственного ведомства США никаких сообщений по поводу изменения своего статуса.

"Лаборатория Касперского" — это международная группа компаний, специализирующаяся на разработке систем компьютерной безопасности. Ее центральный офис находится в Москве, представительства открыты в ряде стран мира, в том числе и в США. Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал о "тесных связях" "Лаборатории Касперского" с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. 27 июня агенты ФБР провели допросы более десяти сотрудников представительства российской компании в США.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: сша , дональд трамп , лаборатория касперского

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