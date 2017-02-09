Внешний долг России достиг критического уровня — центробанк

09 февраля 2017, 08:30
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Соотношение внешнего долга страны-агрессора к ее ВВП под влиянием западных санкций выросло до 42%

Внешний долг России достиг критического уровня — центробанк | Экономика | Дело Увеличить картинку

Соотношение внешнего долга России к ВВП достигло максимума с 2004 года (т.е., за все время, которое покрывает статистика центробанка страны-агрессора) — 42%. Об этом регулятор сообщает в отчете на официальном сайте.

На конец 2015-го года этот показатель составлял 39%, в 2014-м — 29%, в 2013-м — 33%

Обеспеченность внешнего долга валютными поступлениями снизилась до 12-летнего минимума. По данным Банка России, концу сентября общая сумма задолженности в 1,57 раза превышала годовые доходы от экспорта товаров и услуг, объем которых опустился до минимальной отметки с 2005 года ($279 млрд).

При этом на обслуживание полученных на Западе кредитов (процентные платежи и погашения) на конец третьего квартала должно было уходить 40% всего притока валюты от экспорта.

По методологии Международного валютного фонда и Счетной палаты, это значение находится выше критического порога в 25%.

Центробанк уточняет, что за этим критическим порогом внешний долг РФ находится все последние 12 лет, следует из данных центробанка: так, в 2015-м году его обслуживание стоило 32% всех валютных поступлений в Россию, а в 2007-м — 44%.

По итогам прошлого года внешний долг РФ вырос на 0,05% — почти до $519 млрд. В пересчете на душу населения эта сумма составляет $3,54 тыс. долларов.

Внешний долг России на 90% состоит из корпоративного долга. С конца 2002 года по начало 2014 года долг финансовых и нефинансовых компаний вырос в 14 раз — с $47 млрд долларов до $651,2 млрд долларов. Наибольшего объема ($659,4 млрд) этот показатель достиг в середине 2014 года — в момент введения секторальных санкций против России за ее военную агрессию в Украине и аннексию Крыма. Санкции ограничили доступ крупнейших российских компаний на внешние финансовые рынки.

По материалам: Лига
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Теги: россия , государственный долг , санкции

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Внешний долг России достиг критического уровня — центробанк | Экономика | Дело
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