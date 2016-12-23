В результате теракта в Берлине погиб украинец

Полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта в Берлине 19 декабря.



Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря", — говорится в его сообщении.

Также посол выразил соболезнования дочери украинца, который стал жертвой террористической атаки.

Ранее Мельник сообщал, что среди погибших в результате нападения на рождественскую ярмарку в Берлине может быть один гражданин Украины.

Как известно, в ночь на 23 декабря миланская полиция застрелила тунисца Аниса Амри, которого подозревают в террористической атаке на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. За рулем предположительно находился гражданин Туниса Анис Амри.

Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.