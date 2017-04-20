Военные самолеты Великобритании, НАТО и Швеции провели разведку вблизи Калининградской области

Разведывательные самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции в среду совершили очередные подлеты к российским границам на юге Балтики для выполнения оперативных заданий, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, в среду днем многочасовую разведку у побережья Калининградской области осуществлял самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ665 и позывным RRR7230, который вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.

Тем временем, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией НАТО E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90455 и позывным NATO06, поднявшийся с натовской авиабазы Гайленкирхен в Германии, совершал полет в воздушном пространстве Польши к юго-западу от Калининградской области, наблюдая за российской территорией.

Перед этим со стороны Балтийского моря к Калининградской области приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622, вылетевший с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчепинг.

Он осуществлял разведывательный полет вдоль ее побережья по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 12,5 тыс. метров над международными водами Балтики.

Как сообщалось, накануне два американских военных самолета, а также самолет НАТО совершили разведывательные полеты у российских рубежей на Черном и Баренцевом морях, а также в регионе Балтики.

Так, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon вел разведку к юго-западу от Севастополя. Второй — стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U осуществлял полет в районе морских границ Мурманской области. Тем временем натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации AWACS вел наблюдение за Калининградской областью, совершая полет в воздушном пространстве Литвы и Польши.

За последний год резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей Военно-Морского флота России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.