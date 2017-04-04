Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Что известно на данное время

04 апреля 2017, 14:27
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3 апреля примерно в 14:40 в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в третьем вагоне произошел взрыв

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Что известно на данное время | Происшествия | Дело Увеличить картинку

По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, более 50 пассажиров получили ранения, 49 человек до сих пор находятся в больницах. МЧС России опубликовало списки пострадавших, среди которых три иностранца: граждане Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. Известно, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, мощность взрыва составила 200 — 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Машинист поезда Александр Каверин представлен к награде. После взрыва он принял решение не останавливать состав, а доехать до станции "Технологический институт". По оценке Следственного комитета, это решение помогло быстрее начать оказание помощи пострадавшим и эвакуацию.

На станции "Площадь Восстания" было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Бомбу удалось обезвредить.

Чуть позже после происшествия был полностью закрыт метрополитен Санкт-Петербурга. Город парализовали пробки. Метро открыли лишь к 23:00, за исключением синей ветки, где произошел взрыв. Сегодня ряд станций все еще закрыты.

Данные о подозреваемых разнятся. Накануне была распространена фотография мужчины с бородой, в черной одежде, но вечером этот человек сам пришел в полицию и заявил, что не имеет отношения к происшествию.

По факту взрыва заведено уголовное дело по статье о террористическом акте. Официальных версий произошедшего пока нет.

Известно, что в этот день в Петербурге находился Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что данный факт "заставляет задуматься и обращает на себя внимание". Он подчеркнул, что спецслужбы проанализируют этот случай.

Это первый теракт с погибшими в Питере.

Ни одна организация пока не взяла ответственность за взрыв в метро.

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Теги: россия , теракт , метро

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Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Что известно на данное время | Происшествия | Дело
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